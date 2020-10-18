نشر الأحد ، 18 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد ربان الطائرة التي تقل وفدا أمريكا-إسرائيليا من تل أبيب إلى المنامة، الأحد، بأول رحلة تجارية بين إسرائيل والبحرين أن الطائرة ستمر بالأجواء السعودية.

ونشر مراسل هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، شمعون آران، مقطع فيديو من داخل الطائرة يُسمع فيه صوت الربان وهو يتحدث عن أهمية هذه الرحلة في إطار السعي نحو تحقيق السلام في المنطقة.

ويشير الربان في المقطع إلى أن الرحلة ستمر بالأجواء السعودية واصفا ذلك بـ"الحدث التاريخي" أيضا، ويذكر أن مدة الرحلة ساعتان وربع من تل أبيب إلى المنامة.

وكانت السعودية قد فتحت أجواءها أمام الطائرات المغادرة والقادمة من إسرائيل إلى الإمارات والبحرين وذلك بعد أن وقعت هاتان الدولتان اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

🇮🇱🇧🇭✈️ 🎥 לפני ההמראה לבחריין ربان الطائرة يرحب بالمسافرين الى #البحرين الطائرة ستحلق فوق المجال الجوي للعربية #السعودية 🇸🇦 https://t.co/7gjYuCGbll

يذكر أن هذه الزيارة ستشهد توقيع ميثاق لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وإسرائيلإلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الدولتين.