دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت البحرين وإسرائيل، الأحد، على إعلان مشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية، وذلك بعد اجتماعات في المنامة ضمت مسؤولين من البحرين ووفدين إسرائيلي بقيادة مائير بن شبات رئيس هيئة الأمن القومي، وأمريكي بقيادة وزير الخزانة ستيفن منوشين.

ونشرت وزارة الخارجية البحرينية بيانا مشتركا أفاد بأنه "جرى التوقيع على إعلان تاريخي مشترك بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل حول إقامة علاقات دبلوماسية إيذاناً ببداية عهد جديد وواعد في العلاقات بين البلدين".

كما تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البحرين وإسرائيل تتناول العلاقات الاقتصادية والتجارية والاتصالات والتجارة والخدمات الجوية وتنقل الأفراد والخدمات المصرفية والمالية والتعاون بين وزارتي الخارجية وغيرها من مجالات التعاون المشترك. وعُقدت اجتماعات لمجموعات عمل لبحث المزيد من مجالات التعاون البحريني الإسرائيلي، بما في ذلك الطيران والرعاية الصحية والتكنولوجيا والسياحة والزراعة وغيرها.

وأشار البيان إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماعات على أن إنشاء علاقات مباشرة بين البلدين من شأنه أن يسهم في تحقيق مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لشعوب البلدين والمنطقة. كما نوه البيان بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتوقيع إعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل بالبيت الأبيض في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي.

واعتبر البيان المشترك أن "هذا الفصل هو استمرار للجهود الإقليمية والدولية البارزة لتعزيز السلام في الشرق الأوسط وشهادة على الرؤية الجريئة والقيادة التي أظهرتها الدول الثلاث من جهود دبلوماسية صادقة من أجل السلام والازدهار المستدامين".

وذكر البيان أن "البلدان الثلاث تواجه مجموعة من التحديات المشتركة وستستفيد بشكل متبادل من إنجاز هذا اليوم التاريخي"، وأضاف البيان أن "التوقيع التاريخي اليوم يجمع اثنين من أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها في الشرق الأوسط، وستنضم البحرين وإسرائيل إلى الولايات المتحدة لدفع الخطط الاستراتيجية للسلام والازدهار في الشرق الأوسط وتوسيع سبل التعاون التي ترتكز على القيم والمصالح المشتركة".