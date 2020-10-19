دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو سابق لأمير الرياض، فيصل بن بندر، وردة فعله عند تقديم قهوة تركية، وذلك على وسم "الحمله الشعبيه لمقاطعه تركيا".

ردة فعل أمير منطقة الرياض بعد أن قُدِم له قهوة مصنعة في تركيا 😀 #الحمله_الشعبيه_لمقاطعه_تركيا https://t.co/6vrXidvMsd

ويظهر في مقطع الفيديو الذي برز سابقا في العام 2019، أمير الرياض في سيارته قدم له ليسأل: "هذه قهوة أيش؟" ليرد عليه بأنها "قهوة محمد أفندي من تركيا"، قبل أن يقول الأمير "أووه محمد أفندي" ويعيدها إلى مقدمها.

ويأتي تداول الفيديو وسط دعوات بمقاطعة المنتجات التركية من قبل أمراء وناشطين مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية تصاعد التوتر في العلاقات بين السعودية وتركيا.

وكان قد دعا رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، لمقاطعة تركيا بشكل كامل على أصعدة الاستثمار والسياحة والتجارة، كرد عما اعتبره "إساة" من جانب أنقرة للقيادة السعودية.