نشر الاثنين ، 19 أكتوبر / تشرين الأول 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – صادق مجلس الوزراء الإماراتي على "الاتفاق الإبراهيمي للسلام" مع إسرائيل، الإثنين، ووجه بالبدء بالإجراءات الدستورية لاستصدار مرسوم اتحادي بهذا الشأن، وفقا لوكالة أنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة الإماراتية برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صادق على ما يُعرف بـ"الاتفاق الإبراهيمي للسلام" بين أبوظبي وإسرائيل.

ووجه مجلس الوزراء الإماراتي بالبدء بالإجراءات الدستورية لاستصدار مرسوم اتحادي للمصادقة على الاتفاق مع إسرائيل.

وكانت قد توصلت الإمارات وإسرائيل لاتفاق تطبيع علاقات كامل بين الدولتين في 13 أغسطس/آب الماضي ووقع الطرفان على الاتفاق في البيت الأبيض في 15 سبتمبر/أيلول الماضي.

ووصلت أول رحلة تجارية لطيران الاتحاد (الناقل الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة) إلى إسرائيل، الإثنين.