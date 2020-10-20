"أرملة" خاشقجي ومنظمته تقاضيان محمد بن سلمان و28 شخصا في محكمة بواشنطن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفعت الباحثة التركية خديجة جنكيز ومنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN)، الثلاثاء، دعوى قضائية في محكمة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان و28 سعوديا آخرين، بعدة اتهامات في قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وجاء في أوراق الدعوى المقدمة للمحكمة، التي حصلت CNN على نسخة منها والمكونة من 61 صفحة، أن خديجة جنكيز هي "أرملة" خاشقجي، وأنهما "تزوجا شرعيا" في 16 سبتمبر/ أيلول عام 2018 وكان يسعى للحصول على شهادة تثبت أنها غير متزوج من امرأة أخرى من القنصلية السعودية في إسطنبول "لتوثيق الزواج مدنيا" بحسب القوانين التركية.

وذكر محامو خديجة جنكيز ومنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"، التي أسسها خاشقجي في الولايات المتحدة قبل مقتله، أن أجزاء كبيرة من موضوع الدعوى حدثت في الولايات المتحدة، رغم أن الجريمة وقعت في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

وأضاف المحامون أن "المدعى عليهم حرصوا على ألا يستطيع الحصول على شهادة للزواج من السفارة الأمريكية في واشنطن وأبلغوه بأن عليه أن يحصل على الشهادة من القنصلية السعودية في إسطنبول".

واعتبر المحامون أن "أفعال المدعى عليهم كانت موجهة أيضا عن عمد ضد الولايات المتحدة لأن خاشقجي كان صحفيا لديه إقامة في الولايات المتحدة ومدافعا عن حقوق الإنسان"، وأشاروا إلى أنه كان أيضا المدير التنفيذي لمنظمة مقرها الولايات المتحدة، وهي "DAWN".

وأكد المحامون أن الدعوى صالحة للنظر في محكمة أمريكية بموجب قوانين ودستور الولايات المتحدة وقانون حماية ضحايا التعذيب وقانون التعويضات عن الإضرار بالغرباء، الذي يسمح لغير المواطنين برفع دعاوى بخصوص أعمال مرتكبة خارج الولايات المتحدة.