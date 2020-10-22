الاتفاق على تسيير 14 رحلة أسبوعيًا بين إسرائيل والبحرين

كل ما قد تحتاج معرفته عن حفل توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت إسرائيل، الخميس، توقيعها اتفاقية طيران "تاريخية" مع البحرين، تحلق بموجبها طائرات البلدين في رحلات تجارية متبادلة أسبوعيًا، شاملة وجهات كما تل أبيب ومدينة إيلات.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في حسابها (إسرائيل بالعربية) عبر تويتر: "وقعت إسرائيل والبحرين اتفاقية طيران تاريخية تسمح لكل من الدولتين بتشغيل ما يصل إلى 14 رحلة تجارية أسبوعية بين البحرين ومطار بن غوريون".

كما ستتحرك "رحلات غير محدودة" بين البحرين ومدينة إيلات المطلة على خليج العقبة، إضافة إلى تشغيل 5 رحلات شحن أسبوعيًا بين البلدين.

وقبل يومين، وقعت إسرائيل والإمارات اتفاقا لتشغيل 28 رحلة طيران تجارية أسبوعيا بين الدولتين.

وسبق أن أعلنت إسرائيل توقيع اتفاقية مع الأردن، في 8 أكتوبر تشرين الأول الجاري، قالت إنها "ستسمح لأول مرة بتسيير رحلات جوية عبر المجال الجوي للدولتين، وستؤدي الى تقصير ساعات الرحلات بين دول الخليج وآسيا والشرق الأقصى وبين أوروبا وأمريكا الشمالية".

وحينها، أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن مسارات الرحلات العابرة لإسرائيل تشمل تل القادمة من "العراق وقطر والإمارات والسعودية".

ونشرت الخارجية الإسرائيلية تصورًا لمسارات الرحلات المتحركة ما بين تلك الدول، التي كانت تمر جميعًا عبر الأجواء الأردنية - الإسرائيلية، حيث تبدو إسرائيل كنقطة عبور رئيسية لها.

وتأتي الاتفاقية في غضون حالة من الانفتاح في العلاقات السياسية بين إسرائيل ودول خليجية، بعد مرور شهر على توقيع اتفاقي سلام للإمارات والبحرين مع إسرائيل، بموجبه يجري تطبيع "كامل العلاقات" بين الدول الثلاث.

وفي 31 أغسطس آب الماضي، هبطت أول طائرة إسرائيلية في مطار أبوظبي، كان على متنها وفد أمريكي – إسرائيلي، برئاسة جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، قبيل توقيع اتفاق السلام مع الإمارات.