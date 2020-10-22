الإمارات: بإمكان المواطنين السفر إلى إسرائيل دون تأشيرة مٌسبقة

لحظة وصول أول وفد إماراتي إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي

منوشن من الإمارات: يمكننا أن نقف متحدين ضد نفوذ إيران السيء.. والاتفاقية خطوة مهمة لاستقرار المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الخميس، أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات السفر إلى إسرائيل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ولمدة أقصاها 90 يوماً في كل زيارة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وام).

جاء ذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم يجري بموجبها الإعفاء المُتبادل من التأشيرات المسبقة بين الإمارات وإسرائيل.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، وقع على الاتفاقية مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، عمر سيف غباش، إلى جانب المدير العام لسلطة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية شلومو مور- يوسف.

وقال "غباش" إن دخول المذكرة حيز التنفيذ يتيح لحملة جوازات السفر الإماراتية دخول أراضي دولة إسرائيل بدون تأشيرة مسبقة، مُعتبرًا أن ذلك يعكس رغبة الدولتين في تعزيز علاقتهما وفتح آفاق جديدة للتعاون في المنطقة.

واعتبر "غباش" أن الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة سيترك تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها ويعزز أواصر التعاون المشترك بين الدولتين.

ويوم الثلاثاء، وقعت إسرائيل والإمارات اتفاقا لتسيير 28 رحلة طيران تجارية أسبوعيًا. وهو ما حدث على ذات الوتيرة مع البحرين، الخميس، بعد إعلان إسرائيل تشغيل 14 رحلة أسبوعيًا.

وفي 31 أغسطس آب الماضي، هبطت أول طائرة إسرائيلية في مطار أبوظبي، في أول رحلة تجارية. وكان على متنها وفد أمريكي - إسرائيلي، برئاسة جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، قبيل توقيع اتفاق السلام مع الإمارات.

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاق سلام مع إسرائيل برعاية أمريكية، في البيت الأبيض منتصف سبتمبر أيلول الماضي. وتلى ذلك توقيع العديد من اتفاقيات التعاون، ضمن مساعي الدولتين لتطبيع كامل العلاقات بينهما.