"آمن هندسيا وإنشائيا".. فيديو مبنى غريب في السعودية يثير تفاعلا

الشرق الأوسط
نشر
دقيقتين قراءة
مبنى جمعية البر في أبوعريش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار تصميم مبنى تابع لجمعية البر في منطقة أبوعريش بجازان في السعودية، تفاعلا واسعا بين نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي، وتكهنات حول سلامته من الناحية الهندسية والإنشائية.

ونشرت صحيفة سبق السعودية صورة لما تداوله النشطاء للمبنى من إحدى الزوايا، تظهره وكأنه قائم على عامود واحد ضيق من الأسفل ويمتد بصورة عرضية من الأعلى، موضحة في صور أخرى المبنى من زوايا مختلفة.

محمود الأقصم، رئيس مجلس إدارة جمعية البر بأبوعريش، أوضح في مقابلة مع القناة السعودية الأولى، قائلا: "أقول بفضل الله، رب ضارة نافعة، الناس عرفت الآن أن هذا المبنى جيد من ناحية التصميم ومرخص أصلا من البلدية بطريقة نظامية وبموجب صك من فاعل خير واختيار هذا المكان لأنه أولا بجوار الجمعية الخيرية وبين الجمعية والمبنى هذا شارع فقط.."

وتابع قائلا: "نحن تحت النظام وما ستقوله البلدية نحن مقرين فيه وأملنا كبير بأن الموضوع لن يتأخر أكثر من يوم أو يومين بالكثير لأنه لم تكون لدينا مخالفات إنشائية وإن كانت البلدية ترى مخالفات فنحن نقر بما تقوله البلدية في هذا الاتجاه.."

وقال مراسل القناة في تقريره أن المبنى "سليم إنشائيا وسليم هندسيا وتجولنا بداخله هناك 19 عامود ما شاء الله تبارك الله جميعها تسند الجزء العلوي من هذا المبنى".

نشر
© 2020 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.