تطبيع السودان.. ترامب: أود أن أساعد إيران.. وأراها جزءاً من الاتفاق مع إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التوصل إلى اتفاق على تطبيع العلاقات مع السودان بأنه "تحول هائل"، قائلا إنه "عصر جديد.. يا ليت تتوسع دائرة السلام أكثر".

وفي بيان نشره في حسابه عبر تويتر، بعد إعلان الرئيس الأمريكي توصل السودان وإسرائيل لاتفاق، قال نتنياهو: "نعلن اليوم عن تحقيق انفراج دراماتيكي آخر للسلام، حيث دولة عربية أخرى تنضم إلى دائرة السلام، وهذه المرة يتم تطبيع العلاقات الإسرائيلية السودانية. يا له من تحول هائل".

ومضى رئيس الحكومة الإسرائيلية موضحًا: "في العاصمة السودانية الخرطوم تبنت (قمة) الجامعة العربية في العام 1967 ثلاثة لاءات: لا للسلام مع إسرائيل، لا للاعتراف بإسرائيل ولا للمفاوضات مع إسرائيل".

واستدرك نتنياهو: "ولكن اليوم الخرطوم تقول نعم - نعم للسلام مع إسرائيل، نعم للاعتراف بإسرائيل ونعم للتطبيع مع إسرائيل. هذا هو عصر جديد. عصر السلام الحقيقي".

وأضاف نتنياهو: "هذا هو سلام يتوسع ليشمل دولا عربية أخرى - ثلاث منها صنعت السلام معنا خلال الأسابيع الأخيرة"، في إشارة إلى السودان، وقبلها الإمارات والبحرين، اللتان وقعتا اتفاقيتي سلام مع إسرائيل في منتصف سبتمبر أيلول الماضي.

وأشار نتنياهو إلى أن "بعثات سودانية وإسرائيلية ستجتمع قريبًا من أجل بحث التعاون في العديد من المجالات، ومن ضمنها الزراعة والتجارة ومجالات هامة أخرى بالنسبة لمواطنينا".

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يعلن رسميا عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان https://t.co/wILg8BLZhO

وقال نتنياهو: "السماء السودانية مفتوحة الآن أمام إسرائيل"، لافتا أن "هذا يسمح بتسيير رحلات جوية مباشرة وأقصر بين إسرائيل وأفريقيا وأمريكا الجنوبية".