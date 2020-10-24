رئيس الجزائر يدخل الحجر الصحي بعد ظهور إصابات كورونا في نطاق الرئاسة والحكومة

الشرق الأوسط
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رئيس الجزائر يدخل الحجر الصحي بعد إصابات كورونا بنطاق الرئاسة والحكومة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دخل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في "حجر صحي طوعي" لمدة 5 أيام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وقالت الوكالة إن تبون (74 عامًا) دخل الحجر الصحفي عملا بنصيحة تلقاها من الطاقم الطبي لرئاسة الجمهورية.

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يأتي بعدما "تبين أن العديد من الإطارات السامية بالرئاسة ورئاسة الحكومة قد ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا".

وحتى يوم الجمعة، بلغ إجمالي عدد حالات كورونا المؤكدة في الجزائر 55630، فيما وصلت الوفيات إلى 1897، بعد تسجيل 273 إصابة جديدة للوباء، مع 9 وفيات إضافية.

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