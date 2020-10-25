أردوغان يتحدى تهديدات واشنطن: لسنا دولة قبلية.. ولا تتأخروا في عقوباتكم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، رفضه تهديدات مسؤولين في الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا بسبب حصولها على منظومة "S-400" الصاروخية الروسية.

وقال أردوغان مستنكراً التهديدات، في كلمة بمؤتمر لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم: "لسنا دولة قبلية، بل تركيا". وأضاف: "لا تتأخروا في عقوباتكم، أنتم لا تعرفون مع من تتعاملون"، وتابع بالقول: "الأمريكيون لا يعرفون مع من يلعبون، ونحن على استعداد للعقوبات"، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية.

وعلى صعيد آخر، صرح أردوغان بأن "العنصرية متفشية في أوروبا"، وذلك وسط تصاعد التوتر بين تركيا وفرنسا التي أعلنت، السبت، عن استدعاء مبعوثها إلى تركيا للتشاور بعد أن قال أردوغان إن ماكرون يحتاج إلى "فحص صحته العقلية"، واتهم أردوغان ماكرون بافتعال أزمة مع الإسلام والمسلمين بسبب تأييده عرض رسوم كاريكاتورية للنبي محمد.

وأضاف أردوغان: "لأننا نسلط الضوء على العنصرية في أوروبا ونقف إلى جانب المظلومين يستهدفنا الذين يُسخّرون الديمقراطية لمصالحهم الشخصية"، على حد تعبيره. كما انتقد أردوغان الدول الأوروبية بشأن المساعدات للاجئين السوريين، قائلا: "الأوروبيون وعدونا بتقديم مساعدات للاجئين السوريين في تركيا ولم نر منهم قرشاً".

وأكد أردوغان أن "تقديم الدعم للأصدقاء في أوقات محنتهم "شرف لنا"، وقال: "لا أحد يرى كم المساعدات التي قدمتها تركيا للسوريين"، مضيفا أن تركيا "تقف إلى جانب عديد من الدول وهي محفورة في قلوب شعبها"، على حد تعبيره.