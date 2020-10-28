دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، على تصريحات زعيم المعارضة، كمال قلجدار أوغلو، الذي انتقد حملة الرئيس الداعية لمقاطعة البضائع الفرنسية ومطالبة زوجته بإحراق حقيبتها والقصر ببيع طائرات "إيرباص"، واصفا إياه بـ"المتخلف".

وقال أردوغان أمام البرلمان: "بالأمس السيد كمال تحدث عن زوجتي، إذا كان لديك الشجاعة، تحدث عني، ليس عن زوجتي"، حسب قوله.

وأضاف الرئيس التركي قائلا لزعيم المعارضة: "أنت لست سياسيا، نحتاج مليون شاهد لإطلاق لقب سياسي عليك، لو كنت سياسيا لكنت تحدثت عني وعن أصدقائي في السياسة، يمكنهم تمزيقك إلى قطع كما تعلم".

وتابع الرئيس التركي: "إذا كنت تنظر إلى الحقائب لحرقها فعليك إلقاء نظرة على الأتراك الذين يدعمونك، فلديهم بالتأكيد حقائب ليحرقوها"، حسب قوله.

وواصل أردوغان هجومه على زعيم المعارضة قائلا: "أنت متخلف، أنت تريدنا أن نبيع طائرات إيرباص، ما الرابط بين الإثنين؟ إحداها منتجات استراتيجية ومن ضمن الشركاء فيها إيطاليا وبريطانيا وألمانيا ضمن التحالف، أنت لا تعرف ذلك، أنت مريع"، حسب قوله.