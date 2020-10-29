دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق جدلا بعد تغريدة نشرها في صحيح البخاري بإسناد عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، وسط تساؤلات عن المطعم "الذي مات قبل أن يسلم".

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “ لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ : أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي ، وَأَنَا الْعَاقِبُ ”. رواه البخاري.

بدأ الجدل بتغريدة للكلباني قال فيها: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ’لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي ، وَأَنَا الْعَاقِبُ‘. رواه البخاري".

عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، https://t.co/BTtOw44t3d

صاحب حساب ذو الفقار البغدادي علق على التغريدة قائلة: "هذا الحديث في البخاري جاء عن طريق جبير بن المطعم عن ابيه، ابيه يقصد من هنا؟! أحد يفهمنا اذا كان عن ابيه المطعم فالمطعم مات ولم يسلم وجبير من الطلقاء ممكن توضيح يا شيخ"، ليرد الكلباني قائلا: "عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه".

من يزعم هذا يفصح عن جهل تام بالسنة وتدوينها فاقرأ أي كتاب عن تدوين السنة يروح اللي في راسك إن كنت تطلب حقا https://t.co/zapswiiFnJ

من جهته قال صاحب حساب الحربي 2233 معلقا: "هل أنت متأكد من صحة هذا الحديث يا شيخ عادل؟" ليرد عليه صاحب حساب بتال المالكي قائلا: "الحديث في صحيح البخاري وتسأل عن صحته يا استاذ هادي هدانا الله وإياك للحق".

الحربي رد بتغريدة قال فيها: "اسعد الله صباحك استاذ بتال حتى لوكان في البخاري، أحاديث دونت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ب200 سنة يوجد فيها الضعيف والحسن"، ليرد عليه الكلباني مجددا بتغريدة قال فيها: "من يزعم هذا يفصح عن جهل تام بالسنة وتدوينها فاقرأ أي كتاب عن تدوين السنة يروح اللي في راسك إن كنت تطلب حقا".