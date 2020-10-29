نشر الخميس ، 29 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الشيخ القطري، فيصل بن جاسم آل ثاني، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة دعا فيها لاستبدال المنتجات الفرنسية بالمنتجات والبضائع التركية.

اتمنى ان تنطلق حملة #بدل_المنتج_الفرنسي_بتركي في باقي الدول العربية والإسلامية فدولة تحترم الإسلام ونبيه الكريم ﷺ أولى بالدعم ممن يهين مقدساتنا ونبينا ﷺ تركيا تستاهل كل الدعم والمساندة والمحبة جودة في الإنتاج ومعقولية في السعر ومعنا في نفس المركب ومصيرنا واحد للعلو بإذن الله ﷻ

وقال الشيخ القطري في تغريدته: "اتمنى ان تنطلق حملة بدل المنتج الفرنسي بتركي في باقي الدول العربية والإسلامية فدولة تحترم الإسلام ونبيه الكريم ﷺ أولى بالدعم ممن يهين مقدساتنا ونبينا ﷺ تركيا تستاهل كل الدعم والمساندة والمحبة جودة في الإنتاج ومعقولية في السعر ومعنا في نفس المركب ومصيرنا واحد للعلو بإذن الله ﷻ".

ممتاز اذاً عليكم أن تبيعوا باريس سان جيرمان وتشتروا نادي غلطة سراي قل تمّ https://t.co/7esQfPo3LB

وبرز بين الردود نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، موضوع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي اشترته شركة قطر للاستثمارات الرياضية في 30 يونيو حزيران 2011، حيث قال أحمد الفراج: "ممتاز.. اذاً عليكم أن تبيعوا باريس سان جيرمان وتشتروا نادي غلطة سراي.. قل تمّ".

ابدأ بنفسك...بيع باريس سان جيرمان وأشتر غلطه سراي... الله من الخرط الفاضي..بتحطوا نفسكم في مواقف بايخة. https://t.co/VteF2855j6

من جهته علق عبدالعزيز الخميس بتغريدة قال فيها: " ابدأ بنفسك.. بيع باريس سان جيرمان وأشتر غلطه سراي.. الله من الخرط الفاضي.. بتحطوا نفسكم في مواقف بايخة".