شيخ قطري يثير تفاعلا حول مقاطعة البضائع الفرنسية.. ومغردون يلفتون لملكية نادي باريس سان جيرمان

الشرق الأوسط
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صورة ارشيفية من سوق في قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الشيخ القطري، فيصل بن جاسم آل ثاني، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة دعا فيها لاستبدال المنتجات الفرنسية بالمنتجات والبضائع التركية.

وقال الشيخ القطري في تغريدته: "اتمنى ان تنطلق حملة بدل المنتج الفرنسي بتركي في باقي الدول العربية والإسلامية فدولة تحترم الإسلام ونبيه الكريم ﷺ أولى بالدعم ممن يهين مقدساتنا ونبينا ﷺ تركيا تستاهل كل الدعم والمساندة والمحبة جودة في الإنتاج ومعقولية في السعر ومعنا في نفس المركب ومصيرنا واحد للعلو بإذن الله ﷻ".

وبرز بين الردود نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، موضوع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي اشترته شركة قطر للاستثمارات الرياضية في 30 يونيو حزيران 2011، حيث قال أحمد الفراج: "ممتاز.. اذاً عليكم أن تبيعوا باريس سان جيرمان وتشتروا نادي غلطة سراي.. قل تمّ".

من جهته علق عبدالعزيز الخميس بتغريدة قال فيها: " ابدأ بنفسك.. بيع باريس سان جيرمان وأشتر غلطه سراي.. الله من الخرط الفاضي.. بتحطوا نفسكم في مواقف بايخة".

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