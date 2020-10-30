دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجاوز عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم، أكثر من 1.1 مليون شخص، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في الوقت الذي تخطت أعداد الإصابات بالفيروس أكثر من 45 مليون شخص في كافة أنحاء العالم، وذلك منذ أن أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية عن ظهور أول حالة في ديسمبر.

ونظراً لعدد الوفيات على الصعيد العالمي سجلت الولايات المتحدة أعلى حالات الإصابة والوفيات في العالم، ليصل عدد الإصابات إلى 8.9 مليون إصابة و228 ألف حالة وفاة حتى الآن، وجاءت الهند في المرتبة الثانية بعدد الإصابات لتسجل 8 مليون إصابة. أما البرازيل فقد احتلت المرتبة الثانية بعدد الوفيات بعد الولايات المتحدة ليصل إلى158 ألف وفاة.

وعلى المستوى العربي تحتل العراق المرتبة الأولى بحالات الوفاة جراء فيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفاة في العراق إلى 10.8 ألف حالة، وتليها مصر بحوالي 6.2 ألف حالة وفاة ومن ثم السعودية بنحو 5.3 ألف حالة وفاة. إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على ترتيب الدول العربية بعدد وفيات فيروس كورونا.