نشر الجمعة ، 30 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجَل الأردن أعلى معدل يومي لإصابات فيروس كورونا، بزيادة 3921 إصابة، مع 32 وفاة إضافية، بحسب موجز إعلامي صادر عن الحكومة ووزارة الصحة.

وفي يوم الخميس، كان هناك 3443 إصابة لفيروس كورونا في الأردن، فيما حدثت الحصيلة اليومية الأعلى مُسجلة 3800 الثلاثاء الماضي.

ووصل العدد الإجمالي للحالات الإصابة بالوباء في المملكة إلى 69306، وفق الموجز الإعلامي الحكومي.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين مصابي الفيروس إلى 772.

وأوضح موجز الحكومة الأردنية أن إصابات الجمعة كان أكثر من نصفها في محافظة العاصمة عمّان (2332).

ويبلغ عدد من يتلقون العلاج في المستشفيات في الوقت الحالي 1346 شخصًا، منهم 222 نُقلوا إليها يوم الجمعة، فيما يخضع البقية للعزل المنزلي.

وأشارت الحكومة الأردنية إلى أنها أجرت 28,958 فحصًا مخبريًا جديدًا، ليبلغ مُجمل فحوصها 1,837854 فحصاً.

موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة #عاجل https://t.co/JCRfsC09OD

من جانبه، قال الناطق باسم الحكومة الأردنية ووزير الإعلام، علي العايد: "نتألم لفقدان أو إصابة أي أردني أو أردنية بسبب كورونا، ونتألم لفقدان نخبة من أبطال الجيش الأبيض، رحمهم الله جميعاً، ممن يصلون الليل بالنهار بالعمل على خطوط المواجهة الأمامية لحماية صحتنا".

ورأى العايد أن "الوفاء لتضحياتهم يكون بالالتزام بسبل الوقاية وتخفيض الإصابات لحماية منظومتنا وكوادرنا الصحية"، حسب ما كتبه في حسابه عبر تويتر، الجمعة.