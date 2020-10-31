نشر الجمعة ، 30 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اقتحمت سيارة مُسرعة الحرم المكي، مساء الجمعة، دون أن يتبين بعد سبب الحادث.

وأظهرت لقطات مُصورة جرى تداولها، لم يتسن لـCNN التحقق من صحتها، لحظة تحرك سيارة على نحو مُسرع في الساحات الخارجية للحرم المكي.

UPDATE | A Hyundai car, beige colored, collided at Door 89 of Masjid Al Haram at 10:25 pm And the driver was arrested inside the expansion of King Fahad No one was hurt, Alhamdulillah https://t.co/C4TX6cvODs

في حين بيَنت لقطات أخرى قيام قوات تأمين الحرم المكي بدفع السيارة في محاولة لإخراجها منه.

رجال الأمن يخرجون السيارة التي اصطدمت بأبواب الحرم المكي، إلى خارج الساحات. #المسجد_الحرام #سيارة_تقتحم_الحرم https://t.co/cO5HbM2O5h

وفيما لم تصدر السلطات السعودية بعد تعليقا حول تفاصيل ما حدث، ذكرت وسائل إعلام محلية أنه جرى التحفظ على سائق السيارة من قبل قوات الأمن.