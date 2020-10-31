إصابة وزير داخلية تركيا وأسرته ومُتحدث الرئاسة بفيروس كورونا

إسطنبول، تركيا (CNN)-- أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، السبت، أنه ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الداخلية التركي، إن زوجته وابنته جاءت نتائجهما إيجابية أيضًا.

وأضاف صويلو أن أسرته تعالج حاليًا في المستشفى وتتحسن حالتها، فيما أشار إلى أنهم عُولجوا في المنزل حتى يوم الجمعة.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، السبت، إنه ثبتت إصابته بالفيروس، ويعاني من أعراض خفيفة.

وحتى يوم الجمعة، بلغ إجمالي الحالات المُسجلة لفيروس كورونا في تركيا 373 ألفا و154 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 10 آلاف و177.