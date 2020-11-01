الأردن: إجراء انتخابات البرلمان في موعدها وحظر شامل بعدها لمدة 3 أيام

عمان، الأردن (CNN)-- أكدت الحكومة الأردنية، الأحد، إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الدستوري المقرر في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مع فرض حظر شامل بعدها لمدة 3 أيام، إضافة إلى إعلان سلسلة قيود جديدة، من بينها تمديد ساعات الحظر الليلي في البلاد، وإنشاء 3 مستشفيات ميدانية لمرضى كورونا.

وجاء الاعلان عبر رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الحكومة بحضور الفريق الصحي، إذ أكد إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها مع تطبيق الحظر الشامل في اليوم التالي، وبعد صدور نتائج الانتخابات مباشرة لمدة 3 أيام متتالية.

وقال الخصاونة، إن الحكومة تراقب التصاعد في حالات الوفيات والإصابات، معربا عن تقديره لجهود الكوادر الطبية، وأسفه على فقدان مجموعة أطباء خلال الأيام الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقررت الحكومة وفقا للخصاونة، تمديد ساعات الحظر الليلي من يوم الاثنين، لتبدأ الساعة العاشرة ليلا للأفراد بدلا من الساعة الحادية عشرة، والساعة التاسعة ليلا للمنشآت بدلا من الساعة العاشرة، إضافة إلى إغلاق المسابح والنوادي الرياضية وأماكن الترفيه والتسلية، واستمرار العمل بالتعليم عن بعد في الجامعات والمدارس، والبدء بتحرير مخالفات عدم التزام الأفراد والمنشآت بشروط التباعد والسلامة.

وبيّن الخصاونة أن التوقعات الاحصائية، تؤكد أن نسبة انتشار الوباء في الجامعات والمدارس تصل إلى 34%، وقال: "لا أملك القدرة أمام الله والملك والشعب أن أقف أمام هذه المعطيات صامتا"، بالرغم من الانتقادات الواسعة في مواقع التواصل الاجتماعي على إجراءات التعليم عن بعد.

ومنعت الحكومة أيضا إقامة المقرات الانتخابية للمرشحين بشكل قطعي، بعد رصد عدة تجمعات مؤخرا.

وعلى مستوى التجهيزات، كشف وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات عن التحضير لإنشاء 3 مستشفيات ميدانية في مناطق شمال ووسط وجنوب البلاد، بسعة 1000 سرير بينهم نحو 100 سرير عناية حثيثة، مع اعتماد آليات فحص جديدة في أقسام الطوارئ للفيروس تظهر النتائج خلال 45 دقيقة.

لكن عبيدات الذي كشف عن زيادة نسبة الفحوصات الإيجابية بالنسبة للفحوصات المخبرية من 12-16%، قال إن نسب الاشغال في المستشفيات ما تزال مطمئنة، وإن حديثه عن "السير نحو المجهول"، كان يتعلق بالتكهنات حول وصول المملكة إلى ذروة الوباء، وأضاف: "ما قلته كان واضحا أننا نقترب من الذروة ولا نعلم متى ستنتهي، وهذا مناط بإجراءاتنا هذا ما قصدته أننا نسير إلى المجهول وهذا يعتمد على الالتزام".

ونفى وزير الدولة لشؤون الاعلام بالوكالة، موسى المعايطة، اتخاذ الحكومة لأي قرار بفرض حظر شامل لمدة أسبوعين، مؤكدا أن الحظر يلي صدور نتائج انتخابات البرلمان التاسع عشر مباشرة، منعا للتجمعات والاحتفالات.