حكومة الإمارات تصادق على اتفاقية الإعفاء من التأشيرات مع إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صادق مجلس الوزراء الإماراتي، الأحد، على اتفاقية مع إسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل لمواطني البلدين من متطلبات تأشيرة الدخول، وهي واحدة من الاتفاقيات بين الحكومتين الإماراتية والإسرائيلية بعد تطبيع العلاقات بينهما.

وبحسب وزارة الخارجية الإماراتية، فإن الاتفاقية تتيح لمواطني الإمارات بالسفر إلى إسرائيل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ولمدة أقصاها 90 يوما في كل زيارة. وكان وفد إماراتي قد وقع الاتفاقية خلال زيارة إلى إسرائيل في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن اتفاقيات لدعم التعاون في مجالات الاستثمار والسياحة والخدمات المصرفية والتكنولوجية.

وقال مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة عمر سيف غباش إن الاتفاقية تتيح لحملة جوازات السفر الإماراتية دخول أراضي دولة إسرائيل بدون تأشيرة مسبقة، مُعتبرًا أن ذلك يعكس رغبة الدولتين في تعزيز علاقتهما وفتح آفاق جديدة للتعاون في المنطقة.

وأضاف غباش أن "الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة سيترك تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها ويعزز أواصر التعاون المشترك بين الدولتين".