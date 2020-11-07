دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار توجيه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإرسال مساعدات لتركيا بعد زلزال إزمير، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

بادرة خير إن شاء الله الملك سلمان يأمر بإرسال إغاثة عاجلة لمتضرري زلزال أزمير في تركيا السعودية وتركيا قطبا الرحى في الأمة الإسلامية اليوم ومركز قوتها https://t.co/4dSxk6liAZ

وتنوعت الردود بين المغردين الذي ذهب بعضهم إلى التكهن بأنها بداية كسر حالة التوتر التي تشهدها العلاقات بين البلدين، في حين تساءل البعض عن تأثير ذلك على حملة مقاطعة البضائع التركية التي انشترت بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في حين ذهب آخرون لربط ذلك بمجريات الأحداث في الانتخابات الأمريكية.

هذا إمام المسلمين قولاً وفعلاً ترك كل مايمارسه نظام #اردوغان خلف ظهره ودعم المسلمين في #ازمير_تركيا #الملك_سلمان_امام_المسلمين https://t.co/pfRBebSPhs

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد نقلت توجيه الملك سلمان لمركز الملك سلمان للإغاثة "بإرسال المساعدات الطبية والإنسانية والإيوائية العاجلة للمتضررين من الأشقاء في تركيا جراء الزلزال الذي ضرب بحر إيجه مؤخرا مخلفًا أضرارا مادية بالغة بولاية أزمير التركية".

وذكرت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي "انطلاقًا من حرصه -أيّده الله- على الوقوف إلى جانب الشعب التركي الشقيق والتخفيف من آثار الزلزال الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وامتدادا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع المتضررين، في مختلف الأزمات والمحن".