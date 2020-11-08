دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لتصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن خلال المناظرات الرئاسية وحملاته الانتخابية حول المملكة العربية السعودية.

ووجه بايدن في مقاطع الفيديو المتداول خلال مناظرة رئاسية على قناة MSNBC انتقادات لحكومة المملكة العربية السعودية في حول قضية مقتل الإعلامي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول.

طبيعة العلاقات بين #السعودية و #امريكا على لسان عميد السلك الدبلوماسي في #واشنطن الامير #بندر_بن_سلطان الله يحفظه #بايدن_فاز https://t.co/mBZq44Loij

وبالتزامن مع انتشار هذه التصريحات السابقة لبايدن، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو سابق للأمير بندر بن سلطان السفير السعودي الأسبق في واشنطن والرئيس الأسبق للاستخبارات في المملكة، والتي قال فيها: "كل رئيس أمريكا جاء من وقت روزفلت إلى اليوم تعامل مع المملكة العربية السعودية باحترام وبصداقة، ولكن كل مرشح قال كلام أثناء الترشيح يعتبر وممكن أنه يؤخذ على أنه ضد المملكة العربية السعودية، بعد الانتخابات ثبت لهم أن المملكة دولة ثابتة صديقة صدوقة.."

وتابع الأمير بندر قائلا: "يعتقدون أن الجهات التي يمكن أن تنبسط من الكلام هذا وهذه الجهات هي من تخسر في التحليل النهائي، ليش؟ لأنه بعد ما يصل المرشح إلى البيت الأبيض يكتشف أن المملكة العربية السعودية دولة صديقة صدوقة وليكتشف أن المملكة العربية السعودية، دولة تعمل في سبيل الخير ماهو في سبيل الشر ودولة معتدلة وكلمتها صادقة، إذا وعدنا وفينا وإذا قلنا لأ يعني لأ، محنا مثل غيرنا يقول نعم ولأ في نفس الوقت.."