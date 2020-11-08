الحوثيون في أول تعليق على فوز بايدن: صداقة الديمقراطيين بالإخوان عميقة

جو بايدن في البيت الأبيض.. من هو الرئيس الأمريكي الـ46؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال القيادي بجماعة الحوثيين، محمد علي الحوثي، إن رهان "صداقة الديمقراطيين عميقة بالإخوان ورهان الديمقراطيين بإيقاف العدوان على اليمن قد يكون مُجديًا من هذا المنطلق".

وتأتي تعليقات عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، التابع للحوثيين، بعد وقت قصير من تأكيد مؤشر CNN فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة.

وكتب محمد علي الحوثي، في حسابه عبر تويتر، إن "صداقة الديمقراطيين عميقة بالإخوان ورهان الديمقراطيين بإيقاف العدوان على اليمن قد يكون مجديًا من هذا المنطلق، وخصوصا بعد تعنتهم على السعودية بعدم تنفيذ اتفاق الرياض، ولا أعتقد أن السعوديين سيعطونهم فرصة كهذه"، حسب قوله.

وأضاف القيادي بجماعة الحوثيين: "أما رهان شعبنا فهو الرهان على الله حتى تحقيق السلام المشرف أو النصر المؤزر".

وقصد القيادي الحوثي بالإخوان أعضاء الجماعة من حلفاء حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، التي تتمركز حاليًا في عدن بجنوب اليمن.

صداقة الديمقراطيين عميقة بالإخوان ورهان الديمقراطيون بإيقاف العدوان على اليمن قد يكون مجدي من هذا المنطلق وخصوصا بعد تعنتهم على السعودية بعدم تنفيذ اتفاق الرياض ولا أعتقد أن السعوديين سيعطونهم فرصة كهذه. أما رهان شعبنا فهو الرهان على الله حتى تحقيق السلام المشرف أو النصر المؤزر

وكانت بداية إعلان فوز بايدن عندما أظهر مؤشر CNN فوزه في ولاية بنسلفانيا، مما جعله يتخطى 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا للفوز بالرئاسة. وليصبح الرئيس الـ46 لأمريكا.

وتمتلك بنسلفانيا 20 صوتًا في المجمع الانتخابي. كما أظهر مؤشر CNN أن بايدن سيفوز في ولاية نيفادا ليصبح إجمالي عدد الأصوات التي نالها في المجمع الانتخابي 279.