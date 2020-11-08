القدس (CNN)-- بينما يواصل المشرعون الإسرائيليون البارزون من المعارضة من مختلف الأطياف السياسية تقديم تهانيهم إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، فإن القليل من داخل الحكومة الإسرائيلية قدموا رد فعل رسمي على نتيجة الانتخابات الأمريكية.

وقال وزير الدفاع اليميني السابق، نفتالي بينيت، المعارض حاليًا، للتلفزيون الإسرائيلي، مساء السبت: "أود أن أهنئ الرئيس المنتخب بايدن على ما يبدو أنه فوزه في الانتخابات. إنه صديق لإسرائيل. حان الوقت لنقدم امتناننا العميق للرئيس ترامب لكونه صديقًا عظيمًا وتاريخيًا".

هذه التصريحات - التي تأتي بعد التهاني الحارة المقدمة لبايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس من الزعيم الرسمي للمعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد - تتناقض مع غياب أي رد فوري من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية غابي اشكنازي.

وكان وزير العدل آفي نيسنكورن، من حزب غانتس الأزرق والأبيض، واحدًا من الشخصيات الحكومية القليلة التي تدبر أمرها مبكرًا، حيث غرد عبر تويتر: "مبروك للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن! ألف مبروك لكمالا هاريس، أول امرأة تشغل منصب نائب الرئيس، ومبروك للشعب الأمريكي على العملية الديمقراطية. أنا واثق من أنه سيتم الحفاظ على الروابط الوثيقة والقوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وتعزيزها في ظل إدارة بايدن".

وفي سياق متصل، تساءل مغردون إسرائيليون عبر تويتر، عن سبب غياب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تهنئة بايدن.