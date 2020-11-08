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تركيا تهنئ رئيس غينيا على إعادة انتخابه.. ولا تعليق عن فوز بايدن بعد

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية من لقاء بين أردوغان وبايدن عام 2016
صورة أرشيفية من لقاء بين أردوغان وبايدن عام 2016

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجهت وزارة الخارجية التركية، الأحد، التهنئة إلى رئيس غينيا ألفا كوندي، غداة إعلان إعادة انتخابه، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي تركي بعد مرور 24 ساعة على إعلان فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأشارت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إلى أن المحكمة الدستورية في غينيا، أعلنت السبت النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي أجريت في غينيا في تاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقالت الخارجية: "نهنئ السيد ألفا كوندي الذي فاز في الانتخابات الرئاسية، ونتمنى أن تكون نتيجة الانتخابات وسيلة خير للشعب الغيني الصديق والشقيق".

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وسبق أن وجه بايدن انتقادات لسياسات تركيا الداخلية والخارجية ورئيسها رجب طيب أردوغان، وردت عليه الرئاسة التركية وأردوغان في أغسطس/ آب الماضي.

والجمعة الماضية قبل إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية، قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي إن بلاده ليس لديها مخاوف من احتمالية انتخاب بايدن رئيسًا لأمريكا، ووصف تصريحاته السابقة تجاه أنقرة بـ"المؤسفة".

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