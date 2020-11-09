العاهل السعودي وولي العهد يهنئان بايدن وهاريس بالفوز في الانتخابات الأمريكية

الشرق الأوسط
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العاهل السعودي وولي العهد يهنئان بايدن وهاريس بالفوز في الانتخابات الأمريكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان، برسالة تهنئة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بمناسبة الفوز في السباق الرئاسي.   

وحسب ما ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أعرب العاهل السعودي "عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لمعاليها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق".

ومنذ فوز المرشح الديمقراطي على منافسه الجمهوري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، برزت تساؤلات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حول تأخر صدور تهنئة رسمية سعودية، لا سيما مع إصدار الديوان الملكي بياني تهنئة لرئيس تنزانيا وملك كمبوديا خلال الساعات القليلة الماضية.

كانت CNN تواصلت مع الحكومة السعودية للحصول على تعليق حول التساؤلات التي تدور بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويوم السبت، تخطى بايدن عدد أصوات المجمع الانتخابي المطلوبة للفوز بالرئاسة، بعد توقع مؤشر CNN فوزه في ولايتي بنسلفانيا ونيفادا، ليصبح الرئيس المقبل لأمريكا رقم 46، بعد إحرازه 279 صوتًا مقابل 214 للرئيس دونالد ترامب.  

ومازالت عملية فرز الأصوات جارية في ولايتي كارولينا الشمالية وجورجيا، إضافة إلى ألاسكا المحسومة أصواتها الثلاثة لصالح ترامب.

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