الأحد ،

نشر الأحد ، 08 نوفمبر / تشرين الثاني 2020

شاهد ما فعله ترامب وبايدن غداة الإعلان عن الفائز بالرئاسة

شاهد كيف احتفل الناس حول العالم بعد فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية

من احتجاجات إلى احتفالات.. هكذا تغيرت الأجواء أمام البيت الأبيض بعد فوز بايدن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان، برسالة تهنئة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بمناسبة الفوز في السباق الرئاسي.

وحسب ما ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أعرب العاهل السعودي "عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لمعاليها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق".

ويوم السبت، تخطى جو بايدن عدد أصوات المجمع الانتخابي المطلوبة للفوز بالرئاسة، بعد توقع مؤشر CNN فوزه في ولايتي بنسلفانيا ونيفادا، ليصبح إجمالي عدد أصواته 279 مقابل 214 للرئيس دونالد ترامب.

ومازالت عملية فرز الأصوات جارية في ولايتي كارولينا الشمالية وجورجيا، إضافة إلى ألاسكا المحسومة أصواتها الثلاثة لصالح ترامب.