ملك البحرين يكلف ولي العهد برئاسة الحكومة بعد وفاة خليفة بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأربعاء، أمرا ملكيا بتكليف ولي العهد الأمير سلمان بن حمد برئاسة مجلس الوزراء، بعد وفاة رئيس الحكومة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عن عمر يناهز 85 عاما.

وكان الديوان الملكي البحريني قد أعلن، في وقت سابق الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء، وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في إحدى المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لوكالة أنباء البحرين الرسمية.

وأمر العاهل البحريني، بإعلان الحداد الرسمي أسبوعا مع تنكيس الأعلام وتعطيل الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام، إثر وفاة الأمير خليفة بن سلمان الذي تولى رئاسة حكومة البحرين منذ استقلال البلاد عام 1971، وهو من مواليد 24 نوفمبر/تشرين ثاني من عام 1935.

وتُوفي خليفة بن سلمان في مستشفى "مايو كلينك" في الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف تُجرى مراسم الدفن بعد عودة الجثمان إلى البحرين وسيقتصر الحضور على عدد محدود من الأقرباء، نظرا للإجراءات المتعلقة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.