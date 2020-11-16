بعد إعلان فعالية لقاح كورونا بـ94.5٪.. كبير المسؤولين الطبيين في مودرنا: أعظم لحظات حياتي

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ما الفرق بين لقاحي "مودرنا" و"فايزر"..وهل أحدهما أفضل من الآخر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النائب في البرلمان الكويتي، صفاء الهاشم، رفضها التطعيم باللقاحات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، في معرض تعليقها على خبر عن شركة فايزر الأمريكية المُطورة لأحدها.

وقبل أسبوع، أعلنت شركة فايزر وشريكتها الألمانية "بيو إن تك"، أن لقاحهما المرشح فعال بنسبة تزيد عن 90٪ في منع الإصابة بكورونا لدى المتطوعين.

وكتبت الهاشم، في حسابها عبر تويتر، الاثنين: "أُعلنها بكل صراحة ووضوح: أنا غير موافقة على لقاح كورونا المزعوم!"

وأضافت الهاشم: "أرفض تطعيم ظاهره "اختياري" وباطنه "إجباري"!، أرفض ماتفرضه علينا "منظمة الكحة العالمية" والترويع النفسي الحاصل"، على حد قولها.

وذكرت النائب في البرلمان الكويتي أن "اقتصاديات العالم تدمرت، نفسيات الأهالي تعبت، الخوف من المجهول يقتل فى الصميم، قائلة: "ببساطة أرفض هذا اللقاح".

أُعلنها بكل صراحة ووضوح: أنا غير موافقة على لقاح كورونا المزعوم!! أرفض تطعيم ظاهره "اختياري" وباطنه "إجباري"!! أرفض ماتفرضه علينا "منظمة الكحة العالمية" والترويع النفسي الحاصل، اقتصاديات العالم تدمرت، نفسيات الأهالي تعبت، الخوف من المجهول يقتل فى الصميم. ببساطة أرفض هذا اللقاح. https://t.co/AWE5kEBRKT

ويشار إلى أن هناك العشرات من اللقاحات المحتملة الأخرى قيد التطوير.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت شركة "مودرنا" إن لقاحها التجريبي المضاد لفيروس كورونا فعال للغاية لنسبة تصل إلى 94.5٪.

وتشير نتائج الاختبارات الواعدة من مودرنا وفايزر إلى أن اللقاحات قد تكون وسيلة فعالة لمحاربة فيروس كورونا. ويتطلب كلا اللقاحين جرعتين.