دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، أنها قررت إعادة مسار العلاقات مع إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل 19 مايو/أيار الماضي، حينما أعلن الرئيس محمود عباس الانسحاب من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.

وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية الوزير حسين الشيخ إنه "على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها، واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية، بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع اسرائيل كما كان عليه الحال قبل 19/5/2020"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن القيادة تنتظر موقف إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن، من الصراع العربي الإسرائيلي، مشيراً إلى أن التحرك سيكون على أساسها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أبو ردينة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أنه "إذا ما اعترفت إدارة بايدن بقرارات الشرعية الدولية بشأن فلسطين، واتخذت مواقف مخالفة لإدارة ترمب، فإن القيادة ستبدأ في الوقت المناسب بتحريك الملف مرة أخرى على الساحة الدولية من خلال الجمعية العامة، واللجنة الرباعية للسلام".