كل ما قد تحتاج معرفته عن حفل توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إعلان السلطة الوطنية الفلسطينية، الثلاثاء، عن قرار إعادة مسار العلاقات مع إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل 19 مايو/ أيار الماضي، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية الوزير حسين الشيخ إنه "على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها، واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية، بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع اسرائيل كما كان عليه الحال قبل 19/5/2020"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

من حقها أن تفعل ما تراه يحقق مصالحها.. ولكن ماذا عن الإجتماع الذي عُقِد قبل شهرين تقريبًا الشهير ب( فيش عنّا أميّي متل غيرنا) والذي وزع اتهامات الخيانة على كل ما يمت للخليج بصلة..؟!! احترموا عقولنا https://t.co/Ss6n1S4NB8

الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد عقب على هذا الإعلان بتغريدة قال فيها: "من حقها أن تفعل ما تراه يحقق مصالحها.. ولكن ماذا عن الاجتماع الذي عُقِد قبل شهرين تقريبًا الشهير ب(فيش عنّا أميّي متل غيرنا) والذي وزع اتهامات الخيانة على كل ما يمت للخليج بصلة..؟!! احترموا عقولنا".

للتاريخ فقط..في يوم واحد -السعودية تدين وتستنكر قرار بناء المستوطنات الاسرائيلية ... -القيادات الفلسطينية تعلن عودة العلاقات الكامله مع اسرائيل .. https://t.co/k55T8fGAfd

وذهب مغردون آخرون للربط بين توقيت إعلان السلطة إعادة العلاقات الذي أتى في اليوم ذاته على إدانة ورفض المملكة العربية السعودية "قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القدس الشرقية، وتؤكد الوزارة إدانة المملكة ورفضها لتلك الخطوة التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، والتي من شأنها تقويض حل الدولتين، والتأثير على جهود إحلال السلام في المنطقة".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء حول هذا الإعلان:

للتاريخ : خبران أحدهما من السعودية وآخر من السلطة الفلسطينية الخبران بينهما أقل من ثلاث ساعات!!! الحمدلله الذي أعزنا بولاتنا . #الذكرى_السادسة_للبيعة https://t.co/Gs7PV9bns0

: السعودية خانت القضية وباعتها : معك حق يا زلمة باعونا : خليك منهم خونه .. تجي معي : لوين رايح : بدي روح كمل تطبيع .. https://t.co/m4Ou0nIPVK

السادة قادة الفصائل الفلسطينية بدون تحية: هل ينطبق ما قلتوه عن #الامارات و #البحرين على السلطة الفلسطينية. حلال عليكم وحرام على غيركم https://t.co/abivoPabfr