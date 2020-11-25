دبلوماسي أمريكي سابق يعلق على أسلوب الجبير بإجابة "الأسئلة العدوانية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق ألبيرتو فيرنانديز، الدبلوماسي الأمريكي السابق على أسلوب عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، في الرد على "الأسئلة العدوانية" على حد تعبيره.

لقد كنت متحدثا رسميا ومسؤولا إعلاميا ودبلوماسيا في العديد من الظروف الصعبة. وعلينا أن أقول كيف أحترم إجابات هذا الوزير السعودي على الأسئلة العدوانية. إنها مهارة مهمة (سواء كنت تتفق معه أم لا). https://t.co/f9dlkFsibn

جاء ذلك في تغريدة لفيرنانديز باللغة العربية على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "لقد كنت متحدثا رسميا ومسؤولا إعلاميا ودبلوماسيا في العديد من الظروف الصعبة. وعلينا أن أقول كيف أحترم إجابات هذا الوزير السعودي على الأسئلة العدوانية. إنها مهارة مهمة (سواء كنت تتفق معه أم لا)".

تعليق الدبلوماسي الأمريكي السابق جاء على مقطع فيديو سابق للجبير، نشره عبدالله الخريف، حيث يسأل المذيع الوزير السعودي عن العلاقات بين المملكة وكندا قائلا: "هناك تصور واسع الانتشار في الغرب أنه من الخطير انتقاد السعودية، بعام 2018 ردت السعودية بصرامة شديدة على تغريدة نشرتها وزيرة الخارجية الكندية، بهذه التغريدة كانت تعبر ببساطة عن قلقها حول أحد نشطاء حقوق الإنسان والذي اعتقل مع سمر بدوي وهو ناشط سلمي معروف من وجهة نظر الكثيرين، لنتحدث عن التغريدة كيف لكلمات قليلة أن تتسبب بمثل هذا الغضب بدولة واحدة؟ دولتكم؟"

الجبير أجاب قائلا: "التغريدة ليست السبب إنها فكرة أننا نطالب السعودية، لا أحد يطالب السعودية بشيء إن تحدثنا علنيا وقلنا نطالب أن تقوم الدنمارك بهذا وذاك هل ستقبلون ذلك؟ قلنا لا، هذا ليس تصرفا مقبولا من حكومة صديقة لن نتسامح بذلك.. صدر من وزيرة أجنبية من دولة لنا علاقات دبلوماسية معها وهذا تصرف دبلوماسي غير مقبول والسعودية ليست جمهورية موز نحن لا نتعامل مع مثل هذا النقد باستخفاف.."

واستطرد المذيع قائلا: "أنا أسألك لأنكم تتوسلون للاستثمارات وتدعون العالم"، ليجيب الجبير: "نحن لا نتوسل، العالم يطرق على بابنا نحن لا نتوسل للاستثمارات.."