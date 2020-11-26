اخت محمد رمضان تعلق بعد ضجة صورته مع مطرب إسرائيلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت إيمان، الأخت الكبرى للفنان المصري، محمد رمضان، صورة له مع تعليق وسط استمرار التفاعل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الصورة التي انتشرت له مع المطرب الإسرائيلي، عومير آدام.

وقالت إيمان على صفحتها بانستغرام: "ثق في الله كعادتك.. وتق في نصره.. ببركة دعاء والديك.. ثم جمهورك اللي في ضهرك ويعلم نيتك جيدا ... ثم في الخير اللي بتعلمه في كل مكان ...وثق ايضا في مواقفك الحلوة اتجاه بلدك وعلى مدار سنين بداية من دخولك لجيش وطنا العظيم عشان تكون قدوة حسنة لجيلك الى اخلاصك وسعيك لأي عمل وطني من أغاني وغيره بكل حب وحماس ... وايضا نجاحك فى كل مكان اللي بشرفنا.. حقيقي حب الناس نعمة من الله ... لذلك ثق في نصره ان نصر الله قريبا ... اجتهادك واصرارك وتميزك يستاهل منى كل الاحترام ... اختك الاكبر اللي بتتعلم منك .. بحبك".

وبآخر تدوينة للفنان المصري على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، نشر صورة له بتعليق قال فيه: "العاقل يستفيد من أعدائه.. والغبي لا يستفيد من إخوانه ثقة في الله نجاح".

وكان رمضان قد عقّب بتدوينة سابقة قائلا: "احترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع اسرائيلي واني لا أعلم جنسيته ولو كنت اعلم كنت مؤكد رفضت التصوير، ثانياً المكان (مطعم) مش حفلة خاصة واشتغل اغاني عربي وانجليزي وفرنسي ولما الاغنية الاسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت اسيب صحابي واجري اعيط في الاسانسير ولا اعمل ايه ؟! انا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر شكراً نقابة المهن التمثيلية.. شكراً شركة الانتاج على إلغاء مسلسلي رمضان القادم.. شكراً جمهوري لعدم دعمكم لي.. ثقتي في الله وحده".