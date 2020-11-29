"لا تنازل.. لا استسلام".. مظاهرات في إيران ضد اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أفاد تقرير جديد صادر عن وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، أن كبير العلماء النوويين، محسن فخري زاده، قُتل يوم الجمعة برصاص رشاش آلي كان على متن سيارة أخرى، ويجري التحكم فيه عن بعد.

ولا تستطيع CNN تأكيد هذه الرواية للأحداث بشكل مستقل.

ويضيف تقرير وكالة أنباء فارس، الذي نُشر يوم الأحد، أن الهجوم استمر لمدة ثلاث دقائق.

وبحسب وكالة فارس، فإن الهجوم وقع يوم الجمعة عندما كان فخري زاده مسافرًا مع زوجته في سيارة واقية من الرصاص إلى جانب ثلاث سيارات لأفراد الأمن.

وأفادت وكالة أنباء فارس أنه عندما سمع لأول مرة صوت بضع رصاصات أصابت سيارة فخري زاده، نزل من السيارة لتفقد ما حدث.

ثم أطلقت عليه عدة طلقات من مدفع رشاش آلي يعمل بالتحكم عن بعد كان يعمل من سيارة نيسان متوقفة على بعد 150 متراً من سيارته.

وأصابت رصاصتان فخري زاده، مثلما أصيب حارس شخصي كان يحاول حمايته من الرصاص.

وبعد إطلاق النار، انفجرت السيارة نيسان، التي كانت تحمل المدفع الآلي الرشاش، بحسب وكالة فارس الإخبارية.