"لا تنازل.. لا استسلام".. مظاهرات في إيران ضد اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده

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اغتيال عالم نووي إيراني بارز خارج طهران.. كل ما قد تود أن تعرفه حتى اللحظة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن مقتل محسن فخري زاده، أكبر عالم نووي إيراني، لن يسهم في دعم الاستقرار، بحسب بيان صادر عن الخارجية العراقية، الأحد.

وقدم حسين، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، تعازيه وأعرب عن "إدانته لهذه الأعمال التي لا تسهم في دعم الاستقرار".

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والدولي، لكن البيان لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.

ويوم الجمعة، قُتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، رئيس منظمة الأبحاث والابتكار بوزارة الدفاع الإيرانية، في هجوم استهدف سيارته، تخلله تفجير وإطلاق نار شرق العاصمة طهران.