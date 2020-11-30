بعد اغتيال زاده.. جرجس لـCNN: نقطة تحول في تسريع حصول إيران على قنبلة نووية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الإمارات العربية المتحدة، الأحد، إدانتها اغتيال كبير العلماء النوويين في إيران، محسن فخري زاده، مُعتبرة أنها تقود إلى حالة من تأجيج الصراع في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، أن "ما تمر به منطقتنا من حالة عدم الاستقرار وما تواجهه من تحديات أمنية يدفعنا جميعاً للعمل على تجنب الأعمال التي من شأنها التصعيد مما يهدد استقرار المنطقة برمتها".

وقال البيان إنه الإمارات العربية المتحدة "تدين جريمة الاغتيال المشينة التي طالت السيد محسن فخري زاده، والتي من شأنها أن تقود الى حالة من تأجيج الصراع في المنطقة".

وأضاف البيان أنه "نظراً لما تمر به المنطقة فإن الإمارات تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم".