إبراهيم عيسى يثير تفاعلا بتصريح "الشعراوي ليس له منتج فكري"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات أدلى بها حول رجل الدين المصري الراحل محمد متولي الشعراوي وأنه "ليس لديه منتج فكري".

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جاء ذلك في مقابلة لإبراهيم عيسى على قناة النهار حيث قال بتعليق بين صورة محمد الغزالي والشعراوي: "إذا كانت المقارنة هكذا فأنا اختار الشيخ الغزالي، لأنه أنا كمان دائما ميال ومنحاز لمن يكتب مش الشفاهي، الشيخ الشعراوي شفاهي ملهوش منج فكري ثقافي ولا أظن أنه حتى حصل على الدوكتراة أو الماجستير ليس لديه منتج كتابي.."

وتابع قائلا: "الشيخ الغزالي عنده كتب ثرية فكريا إنما الشيخ الشعراوي كانت محاضرات تلفزيونية الي هي لجمهور عام ملهاش ثقل معرفي كبير، إنما الشيخ الغزالي من باب أنه كان بيقعد على كتبه ومراجعه ويشتغل ويكتب وينتج فكر وفقه.."

وأضاف: "كان (الغزالي) له قضايا مهمة للغاية طرحها بجرأة وبشجاعة وسط المجتمع السلفي، وإن كان أنا رأيي أن شهادته في قضية فرج فودة تكاد تقضي على ما كان موجودا له في قلبي من حب طبعا.."