دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قدم الإعلامي المصري، أحمد المسلماني، اعتذاره عن تقارير نشرها تناولت حجم ثروة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك بالإضافة إلى تكلفة قبره.

حضرتك لم تتحقق من صحة المعلومات و قمت بعرضها وجودت !ولم تكتفى بذلك فدخلت فى موضوع القبور تاركاً تربيتك الريفية والذى أغواك مظلة كبيرة اسمها احمد رجب فتحدثت أيضاً دون ان تتحقق من المعلومة! اي توازن حضرتك؟ قصة ترك المدرسة قصة وهمية لا اساس لها من الصحة !وعن كل هذا حضرتك بتعتذر!🤔 https://t.co/WqBOyyPizS

وقال المسلماني في مقابلة على قناة TEN: "الأستاذ الكبير أحمد رجب كتب في نص كلمة في الأخبار اليوم تكلم فيها عن هذا القبر نقلا عن صحيفة لبنانية أو صحف عربية، وقتها أنا عرضت الي قاله أحمد رجب وأنا أرى أن ذلك كان خطأ ولا يجوز وأنه برضه في حرمات وأنه لا ينبغي أن تصل الخصومة السياسية إلى الحديث عن أضرحة أو قبور مهما يكن فيها من كلفة أو ما إلا غير ذلك.."

بعد مرور ١٠سنوات وبعد وفاة والدي رحمة الله عليه حضرتك جاي تعتذر 🤔! بتعتذر على ايه بالظبط يا أستاذ مسلماني ! " إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيم" صدق الله العظيم . https://t.co/5jvfFdKFwV

وتابع المسلماني قائلا: "أنا كتربيتي الريفية لا يجوز أن اتعرض إلى ذلك، إنما الي أغواني في الموضوع أنه في مظلة كبيرة اسمه أحمد رجب، فلما أحمد رجب كتب فأنا قلت النص الي قاله أحمد رجب لكن برضه زي الخطأ الأول اعتمدت فيه على صحيفتين فالخطأ الثاني اعتمدت فيه على كاتب كبير وصحيفة كبيرة لكن في المرتين كان ينبغي ألا أعتمد، إنما في المقابل لما في ناس هاجموا حفيد الرئيس مبارك وطلع من المدرسة الي كان فيها معلومة أنه زمان كانوا فخورين أنهم يكونوا مع حفيد الرئيس بعد كده مشوه أنا برضه الوحيد الي طلع ودافع عن حفيد مبارك وهاجمت هؤلاء.."

وعن ثروة الرئيس الراحل، قال المسلماني: "أنا كتبت اعتذار قبل كدة عن حديثي عن ثروة مبارك، إنما برضه عاوز أوضح لأنه أنا لما تكلمت عن ثروة الرئيس مبارك مش زي الأستاذ هيكل، لأنه الأستاذ علاء مبارك تكلم قريب وحطني زي هيكل في هذا الموضوع طبعا من الناحية المهنية شرف أكون مثل الأستاذ هيكل لكن برضه لي تحفظاتي عليه، إنما الأستاذ هيكل قال معلوماته هو، قال إن معلوماتي أن الرقم كذا، أنا لم اقل معلوماتي انا قلت إني بعرض ما يكتب في الصحف.."

من جهته رد علاء نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك بتغريدة قال فيها: "حضرتك لم تتحقق من صحة المعلومات وقمت بعرضها وجودت! ولم تكتفى بذلك فدخلت في موضوع القبور تاركاً تربيتك الريفية والذي أغواك مظلة كبيرة اسمها احمد رجب فتحدثت أيضاً دون ان تتحقق من المعلومة! اي توازن حضرتك؟ قصة ترك المدرسة قصة وهمية لا اساس لها من الصحة! وعن كل هذا حضرتك بتعتذر".

وفي تغريدة منفصلة قال علاء: "بعد مرور 10 سنوات وبعد وفاة والدي رحمة الله عليه حضرتك جاي تعتذر! بتعتذر على ايه بالظبط يا أستاذ مسلماني! " إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيم" صدق الله العظيم".