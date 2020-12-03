تداول تقارير عن وفاة يوسف القرضاوي في قطر و"علماء المسلمين" ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير عن وفاة رجل الدين المصري المقيم في قطر، يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

المكتب الإعلامي: ننوه الإخوة المتابعين الكرام: بأن ما يشاع من خبر وفاة العلاّمة الشيخ #يوسف_القرضاوي الرئيس المؤسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين غير صحيح بتاتا. وأن الشيخ يتمتع بالصحة والعافية، ونرجو من الذين يحاولون إشاعة الأخبار بغرض التشويش على الناس أن يتقوا الله في أنفسهم. https://t.co/OqIeoOkUhq

الاتحاد عقب في تغريدة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا: "المكتب الإعلامي: ننوه الإخوة المتابعين الكرام: بأن ما يشاع من خبر وفاة العلاّمة الشيخ يوسف القرضاوي الرئيس المؤسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين غير صحيح بتاتا..

وتابع الاتحاد في بيانه: "الشيخ يتمتع بالصحة والعافية، ونرجو من الذين يحاولون إشاعة الأخبار بغرض التشويش على الناس أن يتقوا الله في أنفسهم.. نسأل الله أن يحفظ شيخنا ويبارك فيه وأن ينفع بعلمه ويمد بعمره ويتقبل منه. آمين".

ويذكر أن كلا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، سبق وأعلنوا في العام 2017 عن إضافة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه يوسف القرضاوي المحسوب على أنه الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، على قوائم الإرهاب، وذلك ضمن ما وصفته بـ"الالتزام بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه"، وفقا لتقرير سابق نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.