السعودية.. تحذر بفيديو لأبرز حوادث محاولة اجتياز السيول بالسيارات

نشر الاثنين ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حذرت وزارة الداخلية السعودية من محاولة اجتياز السيول بالسيارات وما قد يترتب على ذلك من مخاطر على حياة من يقوم بذلك.

#توعية💡 احذر مخاطر السيول وتجنّب عبور الأودية أثناء هطول الأمطار ⬇️ https://t.co/tjeVjnGVnf

ونشرت إمارة منطقة مكة مقطع الفيديو على صفحتها الرسمية بتويتر، بتعليق كتبت فيه: "احذر مخاطر السيول وتجنّب عبور الأودية أثناء هطول الأمطار".

ويظهر في مقطع الفيديو تسلسلا زمنيا لعدد من الحوادث الناجمة عن محاولة اجتياز السيول منذ العام 1434 بالتقويم الهجري (العام 2013 بالتقويم الميلادي) إلى العام 1442 بالتقويم الهجري.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي قد أهابت بالمواطنين والمقيمين في عدد من مناطق البلاد بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول نظرا لتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط وصواعق رعدية خلال اليومين الماضيين.