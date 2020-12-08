دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد أن حذف تغريدة قبل أيام تحدث فيها عن عدم تحرك "قطار المصالحة الخليجي" دون موافقة بلاده، أكد الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، أنه لن يسامح "الجهلة" الذين هاجموه مؤكدا أنه أحيانا ينتقد مواقف الإمارات ولا يفعل ذلك مع المملكة.

وكتب عبدالله عبر صفحته على موقع تويتر، قال فيها: "خلال يومين وردتني ردود متشنجة من جهلة لا يدركون أني قضيت اسعد سنوات الطفولة بين اهلي بالسعودية ولا احد ينزع ذلك من قلبي"، حسب قوله.

وتابع الأكاديمي الإماراتي قائلا: "ولا يعرفون اني انتقد احيانا مواقف الإمارات لكن لا اسمح لنفسي انتقاد مواقف السعودية لما لها من محبة. للجهلة ان سامحتكم في الدنيا فلن أسامحكم أمام الله في الآخرة"، على حد تعبيره.

خلال يومين وردتني ردود متشنجة من جهلة لا يدركون أني قضيت اسعد سنوات الطفولة بين اهلي بالسعودية ولا احد ينزع ذلك من قلبي ولا يعرفون اني انتقد احيانا مواقف الإمارات لكن لا اسمح لنفسي انتقاد مواقف السعودية لما لها من محبة. للجهلة ان سامحتكم في الدنيا فلن أسامحكم أمام الله في الآخرة

وكان قد نشر عبدالله تغريدة قال فيها إن "قطار المصالحة الخليجية لن يتحرك مليمترًا واحدًا بدون علم وبدون موافقة وبدون مباركة الإمارات المسبقة"، قبل أن يحذفها.

وشارك تغريدة لاحقة مع متابعيه قال فيها: " لأنها أثارت الكثير من الجدل واللغط فقط تم حذف التغريدة"، حسب قوله.

وكانت قد علقت الإمارات للمرة الأولى على بيان الكويت مثمنة جهود أميرها ومؤكدة دعمها للمملكة كممثلة للدول الأربع الأخرى في جهود المصالحة.