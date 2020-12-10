دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجهت سلطات التحقيق اللبنانية اتهامات إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين، بـ"جرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص"، في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الخميس، إن المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، ادعى على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المالية السابق، علي حسن خليل، ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص.

وحدَد قاضي التحقيق أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، كمواعيد لاستجوابهم كمدعى عليهم، على أن ينتقل الاثنين إلى السرايا الحكومية لاستجواب رئيس حكومة تصريف الاعمال، وفقا لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، بعد إبلاغه مضمون الادعاء، فيما يُستجوب الوزراء في مكتبه في قصر العدل.

ويوم 4 أغسطس آب 2020، قُتل ما يزيد عن 200 شخص، وأصيب أكثر من 6 آلآف آخرين، فيما شُرد نحو 300 ألف شخص جراء انفجار مرفأ بيروت والمنطقة المحيطة به، بعد اشتعال النيران في كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم المُخزنة في أحد مستودعات الميناء.