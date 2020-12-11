شاهد تحليق قاذفتين B-52.. وقائد القيادة المركزية يحذر الخصوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، مقطع فيديو لتحليق قاذفتان من طراز B-52 مع مقاتلات تابعة لشركاء بالمنطقة.

قاذفتان قنابل من نوع B-52H تابعتان لسلاح الجو الأمريكي حلقتا مع طائرات من سلاح الجو التابع لشركائنا الإقليميين في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية ضمن المهمة الثانية خلال الشهرين الفائتين. https://t.co/YtGSpLupnC

جاء ذلك في تغريدة للقيادة المركزية الأمريكية، حيث قالت: "قاذفتان قنابل من نوع B-52H تابعتان لسلاح الجو الأمريكي حلقتا مع طائرات من سلاح الجو التابع لشركائنا الإقليميين في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية ضمن المهمة الثانية خلال الشهرين الفائتين".

واضاف الجنرال ماكنزي، "على الخصوم المحتملين ان يفهموا انه لا توجد دولة على وجه الارض اكثر استعدادا وقدرة على نشر قوة قتالية اضافية بسرعة فى مواجهة اى عدوان”. "نحن لا نريد الصراع، لكن علينا ان نحتفظ بإلتزامنا وان نبقى على إستعداد للتعامل مع أي طارئ ولمواجهة أي عدوان”.

ونقلت القيادة على لسان الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، قوله إن "القدرة على قيادة قاذفات القنابل الاستراتيجية والتحليق دون توقف في مهمة عابرة للقارات، ودمجها بسرعة مع عدة شركاء إقليميين، تظهر علاقات عملنا الوثيقة والتزامنا المشترك بالأمن والاستقرار الإقليمي".

وتابع قائلا: "على الخصوم المحتملين ان يفهموا انه لا توجد دولة على وجه الارض أكثر استعدادا وقدرة على نشر قوة قتالية اضافية بسرعة في مواجهة أي عدوان.. نحن لا نريد الصراع، لكن علينا ان نحتفظ بالتزامنا وان نبقى على استعداد للتعامل مع أي طارئ ولمواجهة أي عدوان".