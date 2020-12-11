نشر الجمعة ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تعاقدت مصر ضمن تحالف "كوفاكس" على جرعات لقاح فيروس كورونا أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، تكفي 20 مليون شخص، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام.

وقالت الأهرام في تقريرها نقلا عن مصدر: "اللجنة العلمية لمكافحة فيروس الكورونا المستجد بمصر تؤيد أن تكون هذه الكمية المتعاقد عليها والتي تكفي حوالي ٢٠ مليون من لقاح أسترازينيكا أكسفورد"، مشيرا إلى أن "تحالف كوفاكس هو من يحدد ويقر أنواع لقاحات فيروس الكورونا المستجد التي يتم استخدامها".

وعن الأولوية في إعطاء هذا اللقاح، قال المصدر: "الفرق الطبية التي تعمل في مواجهة الكورونا ستحصل علي اللقاح في البداية، ثم أصحاب الأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوى وأمراض القلب".

وأكد المصدر وفقا للأهرام أنه "خلال أيام سيتم البدء في إعطاء اللقاح للفرق الطبية التي تواجه فيروس الكورونا"، مشيرا إلى أن مصر: "تستقبل اليوم 50 ألف جرعة من لقاح فيروس الكورونا الصيني ساينوفارم".