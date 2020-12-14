آخر تطورات قضية خطف مصريين على سفينة شحن من قبل قراصنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، مساء الأحد، حول قضية خطف مصريين اثنين على متن سفينة شحن من قبل قراصنة قبالة السواحل النيجيرية.

وقالت الخارجية وفقا للبيان المنشور على صفحتها بفيسبوك: "في إطار مواصلة وزارة الخارجية متابعتها للتطورات المتعلقة بحادث سفينة الشحن Milan التي تعرضت للقرصنة قبالة السواحل النيجيرية وعلى متنها أفراد من عددٍ من الجنسيات ومنهم مواطنيّن مصرييّن، صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصرين في الخارج، أنه مواصلةً لجهود أجهزة الدولة واستمراراً للاتصالات التي تجريها الوزارة وسفارتنا في أبوجا، فقد تواصلت السفارة مع المستشار السياسي للرئيس النيجيري Yahaya Lawal مؤكدةً حرص الحكومة المصرية البالغ على أمن وسلامة المواطنيّن المصرييّن المخطوفيّن، وتطلعها لإطلاق سراحهما في أقرب وقت؛ وقد أكد من جانبه بالفعل بذل مساعيه المستمرة مع قيادات الأجهزة الأمنية المعنية، معبراً عن أمله في التوصل لحل للأزمة في أقرب وقت ممكن".

وأضافت الخارجية المصرية: "هذا، وتواصلت السفارة كذلك مع القوات البحرية النيجيرية التي لا تزال تواصل البحث عن المختطفين في نطاق ولايتي DELTA- BAYELSA الجنوبيتين، براً وبحراً".

ولفت بيان الخارجية المصرية باقول: "علماً بأن الطبيعة الجغرافية الصعبة لتلك المنطقة تمثل تحدياً للأجهزة الأمنية التي تتعامل مع الحادث. كما يتم أيضاً التواصُل مع نقطة الاتصال المعنية بالحادث في جهاز الأمن الوطني النيجيري".