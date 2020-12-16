نشر الأربعاء ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2020

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرَح السفير الأمريكي لدى الإمارات، جون راكولتا جونيور، لمذيعة CNN بيكي أندرسون، بأنه "يأمل في هدية عيد الميلاد" لدول الخليج بأن تتوصل إلى حل للأزمة الدبلوماسية مع قطر.

وقطعت السعودية والبحرين ومصر والإمارات العلاقات مع قطر في يونيو حزيران 2017، في أسوأ أزمة دبلوماسية تضرب دول الخليج العربية منذ عقود.

وقال راكولتا، في مقابلته مع بيكي أندرسون: "نحن جميعًا نصلي ونأمل في الحصول على هدية رائعة حقًا في عيد الميلاد".

وأضافراكولتا: "موقفنا هو أنه يجب حله (الأزمة الخليجية)... أنا شخصياً أعتقد أننا قريبون".

وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مطلع ديسمبر كانون الأول إن هناك تحركات حالية "لوضع حد لأزمة الخليج"، بعد أيام من زيارة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر للمنطقة، بينما قالت المملكة العربية السعودية أيضًا إنه تم إحراز تقدم كبير في حل الأزمة الخليجية.

واتهمت دول الخليج الثلاث ومصر قطر بدعم الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة. ورفضت قطر - التي تشترك في حدودها البرية الوحيدة مع السعودية – الاتهامات، ووصفتها بأنها "غير مبررة" و"لا أساس لها".