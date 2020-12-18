تداول فيديو إطلاق نار عشوائي في السعودية والسلطات تعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام شخص بإطلاق نار بصورة عشوائية لاستخدام سلاح أوتوماتيكي، الأمر الذي أثار تفاعلا في المملكة.

#شرطة_منطقة_مكة: إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر فيه شخصين يطلق أحدهما النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي، بينما يقوم الآخر بتوثيق ذلك ونشره فقد تم القبض عليهما وهما مواطنين في العقد الثالث .. جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع #النيابة_العامة. https://t.co/YXNWMOEYhz

إمارة منطقة مكة نشرت صورة من مقطع الفيديو المتداول على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلة بتعليق: "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر فيه شخصين يطلق أحدهما النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي، بينما يقوم الآخر بتوثيق ذلك ونشره فقد تم القبض عليهما وهما مواطنين في العقد الثالث.."

وأضافت إمارة مكة في التغريدة ذاتها أن الشخصان الظاهرين في مقطع الفيديو المتداول "جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة".

ويذكر أن وزارة الداخلية السعودية نشرت بيانا سابقا العام 2019، قالت فيه: "إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 12 شوال 1439 هـ ، بشأن إتاحة الفرصة للمواطنين لتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية لمدة عام اعتبارا من تاريخ 17 / 10 / 1439 هـ ، ورغبة من وزارة الداخلية في إتاحة الفرصة لعموم المواطنين بتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من الأسلحة الفردية والذخائر غير النظامية، فقد تقرر تمديد مهلة السماح بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها ويبدي استعداده لتسليمها طواعية قبل ضبطها لديه وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ 17 / 10 / 1440هـ، ‏والعمل على تسليم أسلحة المتوفين، التي آلت بالإرث أو الوصية ، لأقرب مركز شرطة لتصحيح وضعها".

وأهابت الداخلية في بيانها الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية حينها، "بعموم المواطنين الاستفادة من هذه المهلة تجنباً لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر التي تشتمل على الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا لم يبادر بالإفصاح عنها أو ترخيصها".