نشر السبت ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2020

نتنياهو سيكون أول من يأخذ لقاح كورونا مع وصول أول شحنة من فايزر إلى إسرائيل

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مستشفى شيبا في تل أبيب، السبت.

وتم عرض لحظة حصول نتنياهو على اللقاح على الهواء مباشرة في التلفزيون الإسرائيلي.

ونتنياهو هو أول إسرائيلي يتم تطعيمه بجرعة لقاح فايزر – بيونتيك. وهو أيضًا أول رئيس وزراء في منصبه معروف علنًا بتلقي اللقاح. وأخذه في ذراعه اليمنى.

وبعد جرعة التطعيم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "يسعدني أن أقول إنني بخير. كلما تم تطعيمنا بشكل أسرع، سنخرج منه بشكل أسرع... وربما نكون أول دولة تخرج منه. اذهب لتلقي التطعيم".

وقال نتنياهو: "لم أشعر بالتوتر. اعتقدت أنه من المهم لأن أكون قدوة".

وتلقى وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين اللقاح بعد نتنياهو. ومن بعدهم البروفيسور يتسحاق كريس، مدير عام مركز شيبا الطبي، والبروفيسور هزي ليفي، مدير عام وزارة الصحة، ثم البروفيسورة جاليا رحاف، رئيسة وحدة الأمراض المعدية والمختبرات في مركز شيبا الطبي.