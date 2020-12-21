الأردن يعلق جميع رحلات الطيران القادمة من المملكة المتحدة حتى 3 يناير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت الحكومة الأردنية، الإثنين، تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة، لمدة أسبوعين، بعد أنباء ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، في بيان، إن "الحكومة قررت إيقاف رحلات المسافرين الجوية المباشرة وغير المباشرة (الترانزيت) القادمة من المملكة المتحدة، اعتباراً من اليوم وحتى الثالث من الشهر المقبل (يناير/كانون الثاني 2021)".

وأضاف العايد أن "القرار يأتي في ضوء تطورات الحالة الوبائية في المملكة المتحدة، ووجود تقارير عن تحورات على فيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب بروتوكولات صحية احترازية إضافية وآليات جديدة للتعامل مع انتشار الوباء، بهدف الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في المملكة".

وتابع العايد بالقول إن "استمرار تنفيذ القرار سيعتمد على ما يتوافر من معلومات علمية موثوقة عن تداعيات تحور فيروس كورونا"، موضحا أن "الحكومة تتابع من خلال وزارة الصحة تطورات الحالة الوبائية في العالم، وستتخذ أي إجراءات احترازية إضافية مرتبطة بالرحلات الجوية لمنع أي انعكاسات سلبية على الوضع الوبائي في المملكة".