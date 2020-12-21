دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت الحكومة الكويتية تعليق الرحلات الجوية وإغلاق جميع المنافذ الحدودية، باستثناء عمليات الشحن، اعتبارا من مساء الإثنين وحتى نهاية 1 يناير/ كانون الثاني المقبل، وسط أنباء ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بعض الدول منها المملكة المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم إنه تقرر "تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من الساعة 11 مساء اليوم الاثنين حتى نهاية يوم الجمعه 1 يناير 2021".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الكويتية أنه "سيتم مراجعة العمل بهذا القرار في ضوء ما يستجد من أمور"، موضحا أنه يستثنى من هذا القرار عمليات شحن البضائع، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

في الوقت نفسه، طالبت وزارة الصحة الكويتية المواطنين والمقيمين الذين وصلوا إلى الكويت من دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة من تاريخ 11 ديسمبر 2020 وحتى 21 ديسمبر 2020 بضرورة عمل فحص PCR في اليوم الخامس والعاشر من تاريخ الوصول في محجر مستشفى جابر الأحمد ما بين 8 صباحا وحتى 8 مساءً.